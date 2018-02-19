إسرائيل تجرب منظومة جديدة لاعتراض الصواريخ البالستية

أجرت إسرائيل فجر الاثنين تجربة ناجحة على المنظومة الدفاعية المضادة للصواريخ "حيتس-3" أو Arrow 3 التي طورتها مع الولايات المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المنظومة نجحت في اعتراض صاروخ بعيد المدى وأسقطته في إحدى القواعد العسكرية جنوب إسرائيل.

ونقلت مصادر رسمية عن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان قوله إن "نجاح التجربة يثبت قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها أمام الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى".

وتملك إسرائيل أيضا نظاما دفاعيا تطلق عليه "حيتس-2"، الذي صمم لاعتراض الصواريخ البالستية الطويلة المدى، وخصوصا الإيرانية والسورية، يضاف إلى نظام "القبة الحديدية" القادر على صد الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى التي تطلق من غزة.

غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

ويأتي هذا فيما شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات جديدة على قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ سقط في جنوب إسرائيل مساء الاحد.

أغارت مقاتلات #سلاح_الجو الليلة الماضية على بنية نحتية تحت أرضية في جنوب قطاع #غزة ردًّا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه #إسرائيل مساء أمس. pic.twitter.com/dKsaiTnpzz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 19, 2018

وأعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أن طائراته استهدفت منشآت تحت الأرض في جنوب القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، من غير أن يوضح طبيعة هذه البنى.

ولم تؤد غارات الاثنين ولا الصاروخ الذي اطلق من غزة إلى سقوط قتلى أو جرحى.