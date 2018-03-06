هل فتحت السعودية مجالها الجوي للرحلات المتجهة إلى إسرائيل؟

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أكد أن السعودية وافقت على السماح لشركة طيران هندية بالتحليق عبر مجالها الجوي في رحلاتها من وإلى إسرائيل.

ونقلت عن نتانياهو الموجود حاليا في واشنطن قوله لصحافيين يرافقونه في زيارته إن "السعودية منحت شركة طيران الهند الإذن للطيران عبر أجوائها ضمن خطوط جديدة بين إسرائيل والهند".

لكنه أشار إلى أن الرياض لم تمنح الترخيص ذاته لشركة الطيران الإسرائيلية "العال" التي تقوم بأربع رحلات أسبوعيا من تل أبيب إلى بومباي.

وتستغرق الرحلة بين المدينتين سبع ساعات لأنها تحلق جنوبا باتجاه إثيوبيا ومن ثم شرقا باتجاه الهند لتفادي الطيران فوق السعودية.

وفي المقابل، نفى متحدث باسم شركة طيران الهند ما أعلنته نتانياهو، وقال إن الشرطة قدمت طلبا إلى السلطات السعودية في هذا الصدد، لكنها لم تتلق ردا منها بعد.

ولم تنشر شركة طيران الهند أي موعد لبدء تلك الرحلات إلى تل أبيب، لكن وسائل إعلام إسرائيلية رجحت بدء الرحلات في أواخر آذار/مارس الجاري.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من السعودية التي لا تعترف بإسرائيل ولا توجد علاقات دبلوماسية بينهما، وسيكون رفع الحظر على استخدام المجال الجوي المفروض منذ 70 عاما مؤشرا على تقارب حذر في العلاقات بين البلدين.