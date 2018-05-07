صحيفة: رسائل من قادة حماس لإسرائيل

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الاثنين إن قادة حماس في قطاع غزة نقلوا مؤخرا رسائل إلى إسرائيل أعربوا فيها عن استعدادهم للتفاوض على هدنة طويلة الأمد في القطاع.

وأضافت الصحيفة أن حماس التي تعاني من ضغوط كبيرة، مررت هذه الرسائل عبر قنوات مختلفة في عدة مناسبات على مدى الأشهر الماضية.

وتابعت الصحيفة أن حماس تريد ربط وقف إطلاق النار بتخفيف الحصار المفروض على غزة، والسماح لها بالشروع في مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، ووضع اتفاق لتبادل الأسرى والجثث.

ووفقا لهآرتس، فأن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن حماس لا تزال تعاني من ضائقة استراتيجية غير مسبوقة، وهي الآن أكثر انفتاحا لمناقشة الخيارات التي رفضتها في الماضي.

وحتى الآن لم ترد إسرائيل بشكل واضح على تلك الاشارات من حماس، حسب الصحيفة.

وكانت صحيفة "إسرائيل هايوم" اليومية قد ذكرت قبل أسبوعين أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يؤيد التفاوض مع إسرائيل في حين يعارض رئيس مكتب السياسي إسماعيل هنية هذا الاجراء.

وأشارت الصحيفة الى أن السنوار اتهم هنية بالاستسلام للضغوط الإيرانية من أجل البقاء في منصبه.