إسرئيل تتذكر ضحايا الهولوكوست

يحيي الإسرائيليون الخميس ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت في أربعينيات القرن الماضي وراح ضحيتها نحو ستة ملايين من أبناء الديانة اليهودية في أوروبا.



وتوقفت الحركة في إسرائيل عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وأغلقت المحلات التجارية والمؤسسات العامة أبوابها، وساد الصمت لدقيقتين قبل أن تعلوا أصوات صفارات الإنذار تخليدا لأرواح من قضوا على يد النازيين بين عامي 1933 و1945.

وتصدرت بولندا الدول الأوروبية في إبادة عدد أكبر من اليهود، إذ وصل عدد هؤلاء إلى ثلاثة ملايين، أي ما يعادل نسبة 90 في المئة من اليهود الذين عاشوا فيها، حسب وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ويعيش في إسرائيل اليوم 215 ألف ناج من المحرقة بينهم 130 ألف امرأة و85 ألف رجل، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وفي ذكرى المأساة، تقام في إسرائيل فعاليات خاصة بالمناسبة في المدارس، وتعرض القنوات التلفزيونية أفلاما وثائقية عن المحرقة، فيما يقام الحدث الأكبر في نصب ياد فاشيم للهولوكوست في القدس بمشاركة كبار مسؤولي وشخصيات البلاد.

وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إيران من اختبار عزيمة إسرائيل، في خطاب بمناسبة الذكرى ألقاه في متحف ياد فاشيم.

ونشرت الوزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها في فيسبوك "إسرائيل تتكلم بالعربية" فيديو حول المساعدة التي قدمها مسلمون في شمال إفريقيا لليهود خلال المحرقة عبر توفير المخابئ لهم وحمايتهم من القوات النازية بينهم الباي في تونس وملك المغرب.



جدير بالذكر أن إسرائيل تحيي الذكرى في نيسان/أبريل أو أيار/مايو، بينما تحييها الأمم المتحدة ومعظم دول العالم في كانون الثاني/يناير.

عدد اليهود أقل من عام 1939

وعشية الذكرى، نشرت إسرائيل أرقاما حول عدد اليهود في العالم، مؤكدة أن عددهم عام 2018 لا يزال أقل مما كان عليه عام 1939 قبل الحرب العالمية الثانية.

وتفيد الدراسة التي أجراها مكتب الإحصاءات التابع للدولة بالتعاون مع مركز الدراسات اليهودية المعاصرة في جامعة القدس العبرية، أن حوالي 14.5 مليون يهودي يعيشون في العالم عام 2018.

وتعد إسرائيل البلد الذي يعيش فيه أكبر عدد من اليهود الذين يبلغ عددهم 6.4 ملايين شخص، في مقابل أقل من 450 ألفا في 1939، أمام الولايات المتحدة 5.7 ملايين وفرنسا التي يعيش فيها أكثر من 450 ألفا، وفق الدراسة.