إسرائيل: مقاتلاتنا تحلق في كل أنحاء الشرق الأوسط

كشفت إسرائيل الثلاثاء عن بعض التفاصيل العسكرية المتعلقة بأنشطة وعمليات أسطولها من المقاتلات المتقدمة F-35.

وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال أميكام نوركين إن إسرائيل أول بلد يستخدم المقاتلة الأميركية الصنع لتنفيذ ضربات ضد أهداف في الشرق الأوسط.

وكشف الضابط الكبير خلال مؤتمر في مدينة هرتسليا الإسرائيلية أن السرب الإسرائيلي للمقاتلة يحلق في كل أنحاء الشرق الأوسط.

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وعرض نوركين صورا لـF-35 فوق بيروت، وقال إن المقاتلة لم تشارك في أحدث ضربة نفذتها إسرائيل في سورية، لكنها نفذت ضربتين في السابق، مضيفا أن إسرائيل هي أول دولة في العالم تستخدم هذا النوع من الطائرات في مهمات قتالية.

“The Adir planes are already operational and flying in operational missions. We are the first in the world to use the F-35 in operational activity” — IDF (@IDFSpokesperson) May 22, 2018

وتطلق إسرائيل اسم "أدير" (وتعني جبار بالعربية)، على المقاتلة التي تصنعها الشركة الأميركية لوكهيد مارتن.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل هي أول دولة بعد الولايات المتحدة تحصل على مقاتلات F-35. وفي كانون الأول/ديسمبر 2016 حصلت الدولة العبرية على طائرتين من بين 50 طائرة تم التعاقد بشأنها.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تسلمت تسعا حتى الآن.