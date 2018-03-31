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تحطم طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

طائرة إسرائيلية من دون طيار- أرشيف

أعلن الجيش الاسرائيلي السبت تحطم طائرة من دون طيار تابعة له في جنوب لبنان بسبب عطل فني.

وأوضح الجيش أنه يحقق في الحادث مؤكدا عدم وجود "خشية من تسرب معلومات حساسة".

وتستخدم إسرائيل الطائرات المسيرة لمراقبة وجمع المعلمات الاستخباراتية عند حدودها.

وكانت إسرائيل قد أسقطت طائرة مسيرة إيرانية بعد ان اخترفت مجالها الجوي في شباط/فبراير الماضي.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أسقطت إسرائيل طائرة مراقبة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني اقتربت من الحدود الإسرائيلية السورية. وقال الجيش حينها إن الطائرة من صنع إيراني انطلقت من مطار دمشق قبل أن يستهدفها في الجولان.

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