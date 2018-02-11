نتانياهو: سنضرب كل من يحاول ضربنا

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي السبت داخل سورية شكلت "ضربة قوية" للقوات الإيرانية والسورية.

وأضاف في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أن إسرائيل أوضحت للجميع أن قواعد الاشتباك الخاصة بها لن تتغير بأي طريقة. وتابع "سنواصل ضرب كل من يحاول ضربنا".

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وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي بشكل واضح ضرب أهداف إيرانية في سورية.

ونفذت إسرائيل هجوما جويا ضربت خلاله 12 هدفا إيرانيا وسوريا على الأراضي السورية، من بينها أنظمة دفاع جوي تابعة لدمشق بعد إسقاطها طائرة F-16 إسرائيلية كانت تشارك في قصف مواقع عسكرية على الأراضي السورية فجر السبت، في تطور أعقب إسقاط إسرائيل طائرة إيرانية مسيرة فوق مناطقها الشرقية.