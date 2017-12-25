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غواتيمالا تعلن نقل سفارتها إلى القدس

رئيس غواتيمالا جيمي موراليس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو_أرشيف

أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وبعد محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أعلن موراليس الاثنين في منشور على فيسبوك أن "أحد أهم المواضيع كان عودة سفارة غواتيمالا إلى القدس" من تل أبيب.

وقال: "لهذا السبب أعلمكم أنني أصدرت تعليمات إلى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق اللازم لتطبيق ذلك".

وعبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون عن شكره لغواتيمالا على "هذا القرار المهم".

المصدر: وكالات

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