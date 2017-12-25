غواتيمالا تعلن نقل سفارتها إلى القدس

أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وبعد محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أعلن موراليس الاثنين في منشور على فيسبوك أن "أحد أهم المواضيع كان عودة سفارة غواتيمالا إلى القدس" من تل أبيب.

وقال: "لهذا السبب أعلمكم أنني أصدرت تعليمات إلى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق اللازم لتطبيق ذلك".

وعبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون عن شكره لغواتيمالا على "هذا القرار المهم".



Thank you Guatemala 🇬🇹 for your important decision to move your Embassy to #Jerusalem! Wonderful news and true friendship!!Viva la amistad entre Guatemala y Israel 🇬🇹🇮🇱. @IsraelMFA @Israel — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) December 25, 2017

المصدر: وكالات