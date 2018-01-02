ضربة إسرائيلية تستهدف موقعا لحماس في غزة

شنت طائرة إسرائيلية صباح الثلاثاء غارات على مواقع لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل.

وأعلن الجيش في بيان أن الطائرة استهدفت "مجمعا عسكريا لمنظمة حماس الإرهابية"، مضيفا أن القوات الإسرائيلية "تحمل الحركة وحدها مسؤولية الأحداث في قطاع غزة".

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الغارات وقعت في خان يونس بجنوب غزة وفي دير البلح وسطها، وأدت إلى أضرار مادية من دون تسجيل إصابات.

رئيس الأركان الإسرائيلي غادي ايزنكوت قال في تصريحات نقلتها الإذاعة العامة الإسرائيلية إن بلاده غير معنية بالمزيد من التصعيد، فيما صرح لإذاعة الجيش وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بأن الحرب مع غزة ليست في مصلحة إسرائيل، مشيرا إلى أن "المصلحة الإسرائيلية تتمثل في تحويل الانتباه الدولي باتجاه إيران".

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد الاثنين بسقوط صاروخ أطلق من القطاع على جنوب إسرائيل من دون أن يسفر عن قتلى أو جرحى. ولم يذكر الجيش تفاصيل أخرى، لكن الإذاعة العامة قالت إن صاروخا انفجر قرب بلدة إسرائيلية لم تحددها.