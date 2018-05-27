إسرائيل تبني ساترا بحريا عند حدود غزة

أعلنت إسرائيل الأحد أنها بدأت العمل على بناء ساتر قبالة شاطئ المتوسط لمنع أية عمليات تسلل محتملة بحرا من قطاع غزة.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أنه يتم بناء الساتر "الجديد الذي لا يمكن اختراقه" قبالة شاطئ زيكيم على بعد بضعة كيلومترات شمال غزة.

وأوضحت الوزارة أن الساتر مؤلف من ثلاث طبقات، أولها تحت الماء والثانية من حجر فيما ستكون الثالثة عبارة عن سياج شائك.

وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يصبح الساتر الذي قالت إنه الأول من نوعه في العالم، جاهزا بنهاية 2018.

وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في بيان "إنه عائق فريد سيمنع بشكل فعال أي إمكانية للتسلل إلى إسرائيل عبر البحر".

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المشروع