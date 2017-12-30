العبادي: داعش احتل المدن بسبب الفساد

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت أهمية الحفاظ على النصر على داعش وعلى وحدة البلاد، وقال إن التنظيم المتشدد لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد.

وأضاف العبادي خلال مشاركته في مهرجان "نصر العراق الحاسم" أقامته فرقة العباس القتالية، إن النصر على داعش تحقق عندما وقف الحشد مع الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب ومع الشرطة والعشائر وقوات البيشمركة الكردية لتحرير الموصل.

لكنه أشار إلى أن الفساد كان سببا في ظهور داعش، وقال في هذا الإطار إن "الفاسدين ومن استولوا على أموال الدولة هم من سببوا هذه الكوارث، فداعش لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد".

الدكتور العبادي : ان الفاسدين ومن استولوا على اموال الدولة هم من سببوا هذه الكوارث، فداعش لم تتمكن من احتلال المدن الا بسبب الفساد. — PM Media Office (@IraqiPMO) December 30, 2017

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وأشار من جهة أخرى إلى أن أبناء الوسط والجنوب عندما هبوا لتحرير المناطق التي احتلتها داعش بعد فتوى آية الله علي السيستاني لم يفكروا بأمور سياسية إنما قاتلوا من أجل الوطن والمقدسات، حسب تعبيره.



وأكد رئيس الحكومة العراقية أن جهود الإعمار ستشمل جميع المحافظات لأن جميعها قد تضررت.

وكان العبادي حذر من أن الخلافات السياسية يمكن أن تمهد الطريق أمام تنظيم الدولة لشن هجمات، وذلك في إشارة إلى النزاع بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في الشمال.

المصدر: مكتب العبادي