العراق ينشر قائمة بأهم المطلوبين

نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى أسماء 60 شخصا قالت إنهم من أهم المطلوبين لديها، لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث المحظور.

ومن بين الأسماء 28 شخصا من قيادات داعش، و12 من قادة القاعدة، و20 من قادة حزب البعث المنحل.

ويظهر اسم ابنة رئيس النظام العراقي السابق رغد صدام حسين التي تعيش حاليا في الأردن.

وجميع الأسماء تعود لعراقيين، ما عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، الذي تتهمه السلطات العراقية بتجنيد مقاتلين "للمشاركة في الأنشطة الإرهابية" في العراق.

يشار إلى أن بشور كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع صدام حسين، وكان من أبرز المنتقدين لإسقاطه ونظام حكمه في 2003 على يد القوات الأميركية.

البغدادي يغيب عن القائمة

ولم يدرج في اللائحة اسم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

ورفض مسؤول أمني رفيع إعطاء السبب، إلا أنه أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن القوائم تضم "أهم المطلوبين للقضاء العراقي وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها".

وتضم القائمة "أمراء" وممولين وداعمين لداعش ومنفذي اغتيالات وهجمات، ما زالوا فارين، بالرغم من إعلان هزيمة تنظيم داعش في العراق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ومن بين هؤلاء فارس محمد يونس المولى، المشار إليه على أنه "والي أعالي الفرات" ومسؤول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، إضافة إلى صلاح عبد الرحمن العبوش "المجهز العام لولاية كركوك والمسؤول العسكري لولاية الزاب".

ومن بينهم أيضا صدام حسين حمود الجبوري وهو "أمير" ولاية جنوب الموصل والشرقاط، وكذلك محمود إبراهيم المشهداني، وهو ضابط في الجيش العراقي السابق.

كما تضم اللائحة فواز محمد المطلك وثلاثة من أولاده، وهو ضابط سابق في فرقة "فدائيو صدام"، وهي منظمة شبه عسكرية كان يديرها عدي صدام حسين وتشكلت في تسعينات القرن الماضي، وشغل أيضا منصب عضو في المجلس العسكري لتنظيم داعش بعد ذلك.

​الجنابي والأحمد في رأس القائمة

ومن بين قياديي تنظيم القاعدة، برز اسم الزعيم العسكري في كركوك أحمد خليل حسن، وعبد الناصر الجنابي، المفتي والممول للتنظيم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد.

وانتخب عبد الناصر الجنابي عضوا لمجلس النواب العراقي في 2005، لكنه انسحب من البرلمان عام 2007 وفر من العراق بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه بتهم تتعلق بالإرهاب.

أما بالنسبة إلى مجموعة النظام السابق، فجاء على رأس القائمة اسم محمود يوسف الأحمد، أحد قادة الحزب الذي حل عام 2003.

وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها السلطات العراقية السرية عن أسماء المطلوبين بتهمة "الإرهاب".

وأكد المسؤول الأمني أن "السلطات ستقوم بالكشف عن أسماء المطلوبين على شكل قوائم".