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تتضمن البغدادي والضاري.. بغداد تصدر قائمة سوداء جديدة

اسم زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي كما ورد في القائمة

نشرت السلطات العراقية الثلاثاء قائمة جديدة لـ"قيادات الإرهاب المطلوبة دوليا"، على رأسها هذه المرة زعيم داعش أبو بكر البغدادي الذي غاب اسمه عن القائمة الأولى التي نشرتها بغداد الأحد.

ويلي البغدادي في اللائحة، نائبه والرجل الثاني في التنظيم عبد الرحمن مصطفى القادولي، المدعو "أبو علاء العفري"، والذي ينحدر من محافظة نينوى.

زعيم تنظيم داعش ونائبه كما ورد إسميهما في القائمة
زعيم تنظيم داعش ونائبه كما ورد إسميهما في القائمة

القائمة ضمت تسعة عراقيين وخمسة من جنسيات عربية، بينهم سعوديان وقطري وأردني ويمني.

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ومن بين الأسماء الواردة في القائمة مثنى حارث الضاري، نجل رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق.

وكانت السلطات العراقية قد نشرت الأحد الماضي أسماء 60 شخصا قالت إنهم من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث.

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