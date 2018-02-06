تتضمن البغدادي والضاري.. بغداد تصدر قائمة سوداء جديدة

نشرت السلطات العراقية الثلاثاء قائمة جديدة لـ"قيادات الإرهاب المطلوبة دوليا"، على رأسها هذه المرة زعيم داعش أبو بكر البغدادي الذي غاب اسمه عن القائمة الأولى التي نشرتها بغداد الأحد.

ويلي البغدادي في اللائحة، نائبه والرجل الثاني في التنظيم عبد الرحمن مصطفى القادولي، المدعو "أبو علاء العفري"، والذي ينحدر من محافظة نينوى.

القائمة ضمت تسعة عراقيين وخمسة من جنسيات عربية، بينهم سعوديان وقطري وأردني ويمني.

اقرأ أيضا: العراق ينشر قائمة بأهم المطلوبين

ومن بين الأسماء الواردة في القائمة مثنى حارث الضاري، نجل رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق.

وكانت السلطات العراقية قد نشرت الأحد الماضي أسماء 60 شخصا قالت إنهم من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث.