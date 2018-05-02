أقل حصيلة لضحايا أعمال العنف في العراق منذ سنوات

قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) الأربعاء إن شهر نيسان/أبريل الماضي سجل أقل حصيلة لعدد ضحايا أعمال العنف والإرهاب والنزاع المسلح في العراق منذ عام 2012.

ووفقا لإحصاءات يونامي فقد قتل 68 مدنيا وأصيب 122 آخرون الشهر الماضي، حيث كانت محافظة الأنبار الأكثر تضررا بمجموع ضحايا بلغ 24 قتيلا و29 جريحا، تلتها بغداد بثمانية قتلى و30 جريحا، ثم كركوك بـ10 قتلى و21 جريحا.

حصيلة أعداد الضحايا في #العراق لشهر نيسان 2018 الصادرة عن الأمم المتحدة pic.twitter.com/2nTblyfhTb — UNAMI (@UNIraq) May 2, 2018

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش "إن أعداد الضحايا المسجلة آخذة بالانخفاض باستمرار بعد الهزيمة العسكرية لداعش في العام الماضي، وهذه أخبار جيدة".

وشهد شهر كانون الثاني/يناير الماضي سقوط أكبر عدد لضحايا أعمال العنف والإرهاب خلال عام 2018 بعد أن سجل مقتل 119 شخصا وإصابة 269 آخرين جميعهم من المدنيين.