فيديو: تركيا تبني قواعد عسكرية شمال العراق

خاص بالحرة/

تمكنت قناة "الحرة" الاثنين من الوصول إلى القرى الحدودية العراقية التي انتشر فيها الجيش التركي خلال الأسابيع الماضية.

ووثقت كاميرتنا عمليات بناء القواعد والثكنات العسكرية للجيش التركي على قمة أحد الجبال المطلة على بلدة برميزه شمال محافظة أربيل.

وقال مختار قرية برميزه لـ "الحرة" إن نحو ألف جندي تركي سيطروا على مجموعة من الجبال المطلة على القرية.

وتبعد قرية برميزه نحو أربعة كيلومترات عن الحدود مع تركيا، ويعتقد أن عناصر حزب العمال الكردستاني كانوا يتواجدون فيها.

وكان مسؤول محلي في أربيل قد قال لـ"موقع الحرة" الشهر الماضي إن قوات تركية توغلت في الأراضي العراقية لمسافة أكثر من 10 كيلومترات، بعد معارك عنيفة مع عناصر من حزب العمال الكردستاني، وتمركزت في منطقة سيدكان شمال أربيل.