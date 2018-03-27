تفاهم عراقي-تركي بشأن الـPKK

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بغداد ترفض أي تجاوز على تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية، في إشارة إلى هجمات تقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني (PKK) ينفذها من معاقله في شمال العراق ضد القوات التركية.

وشدد العبادي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي بن علي يلدريم الثلاثاء على أن القوات المسلحة العراقية لديها تعليمات لمنع "المقاتلين الأجانب" من شن هجمات عبر الحدود على تركيا، حسب بيان صادر عن مكتب العبادي.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء التركي السيد بن علي يلدرم

Readout of PM Al-Abadi’s phone call with Turkish PM Yıldırımhttps://t.co/ZDh3fJ4psS pic.twitter.com/DhjsMwpX4q — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) March 27, 2018

من جهته قال يلدريم إن أنقرة لن تنفذ أي عملية داخل الأراضي العراقية من دون الاتفاق مع السلطات في بغداد.

وأضاف "ليس هناك اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الأراضي العراقية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني، وأن ما حصل كان عدم دقة في النقل".

وأشار يلدريم إلى أن تركيا أرادت القول "إنها لن تقوم بأي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية، ولم تقصد حصول اتفاق بهذا الشأن".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأحد بدء عملية تركية في منطقة سنجار غرب الموصل ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، لكنه عاد وتراجع عن تلك تصريحات الاثنين عندما قال إن بلاده "ستقوم بما يلزم في حال فشل عملية الحكومة العراقية في سنجار".

وأعلن حزب العمال الكردستاني الجمعة سحب عناصره من سنجار تلبية لطلب من الحكومة العراقية والأكراد الأيزيديين، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية عراقية أن تعزيزات عسكرية من الجيش العراقي وصلت إلى سنجار للانتشار في المواقع التي انسحب منها عناصر حزب العمال.