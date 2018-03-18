توغل تركي في الشمال العراقي

توغلت قوات تركية في الأراضي العراقية الأحد لمسافة أكثر من 10 كيلومترات، بعد معارك عنيفة مع عناصر من حزب العمال الكردستاني المنتشرين في المنطقة.

وقال قائمقام قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان كرمانج عزت، لموقع قناة "الحرة" إن القوات التركية التي عبرت الحدود كانت مدعومة بغطاء جوي، وتتمركز حاليا في منطقة سيدكان.

وأضاف أن القوات التركية انشأت مواقع عسكرية ثابتة في المنطقة التي تقع في مثلث حدودي بين العراق وإيران وتركيا، متوقعا أن يستمر هذا التواجد لفترة طويلة.

ولم يتحدث المسؤول الكردي عن حجم الخسائر في صفوف القوات التركية أو عناصر حزب العمال جراء المعارك، لكن وسائل إعلام تركية محلية تحدثت عن سقوط قتلى في صفوف الجانبين.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن 27 عنصرا من حزب العمال قتلوا خلال الأيام الماضية نتيجة عمليات عسكرية تركية جرت في ولايات ديار بكر وتونجلي وشرناق شمال شرق تركيا، وفي شمال العراق.

وأشارت إلى مقتل أربعة جنود أتراك وإصابة ستة آخرين نتيجة تلك العمليات.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال في الثامن الشهر الجاري إن أنقرة وبغداد ستنفذان عملية عسكرية مشتركة ضد مسلحي حزب العمال في شمال العراق في أيار/ مايو المقبل.

وينشط عناصر حزب العمال المعروف اختصارا بالـ"PKK" في مناطق محاذية للحدود بين العراق وتركيا، وتنفذ أنقرة بين الحين والآخر غارات جوية على تلك المواقع، تقول إنها تستهدف تجمعات عناصر حزب العمال الذي تعتبره منظمة إرهابية.