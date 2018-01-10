الغانمي لـ'راديو سوا': خطة لإعادة هيكلة الجيش

كشفت وزارة الدفاع العراقية عن وضع خطة لإعادة هيكلة الجيش خلال عام 2018، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وقال رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي لـ"راديو سوا" إن وزارة الدفاع ستعتمد أسسا مهنية في إعادة هيكلة وبناء القوات الأمنية، وخاصة في مجال التدريب والتسليح والتنظيم والتجهيز والبنى التحتية.

وأضاف الغانمي أن العراق عقد اتفاقا مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" لتجهيز قوات الحدود بأسلحة متطورة وكاميرات مراقبة وطائرات مسيرة لحماية الحدود ومنع تسلل المسلحين إلى داخل الأراضي العراقية.

ودعا الغانمي المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم اللوجستي للقوات العراقية، بعد أن خسرت الكثير من المعدات والعجلات المدرعة والأسلحة الثقيلة خلال المعارك مع تنظيم داعش.

وأعلن العراق في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي تحقيق النصر على تنظيم داعش الذي كان قد سيطر في عام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة الأراضي العراقية.​