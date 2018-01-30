الجيش يلاحق فلول داعش في صحراء جنوب العراق

أطلقت القوات العراقية عملية واسعة في الصحراء الجنوبية لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم داعش، بإسناد من طيران الجيش والأجهزة الاستخباراتية.

وقال قائد عمليات الرافدين اللواء علي إبراهيم لـ "راديو سوا" إن العملية شملت محافظات النجف والمثنى وذي قار وصولا إلى البصرة.

وأضاف إبراهيم أن طيران الجيش شن ضربات جوية على أهداف منتخبة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

وتابع قائد عمليات الرافدين أن العملية التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، تهدف لملاحقة عناصر داعش الفارين من محافظة الأنبار، ومنعهم من الحصول على موطئ قدم في الصحراء الجنوبية.

وأعلن العراق في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي انتهاء الحرب ضد داعش بعد تحرير جميع المدن من داعش وسيطرة القوات العراقية على الحدود مع سورية بالكامل.