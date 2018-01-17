كتلة برلمانية تدعو لتأجيل الانتخابات في العراق

طالب تحالف القوى العراقية بتأجيل الانتخابات العامة والمحلية في العراق التي من المقرر أن تجري في أيار/مايو المقبل.

وقال التحالف في بيان الأربعاء إنه قدم مقترحين إلى رئاسة مجلس النواب، الأول يدعو لتأجيل الانتخابات، والثاني يتعلق بتعديل الموازنة الاتحادية لعام 2018.

وأوضحت النائبة في تحالف القوى أشواق الجبوري لـ"راديو سوا"، أن كتلتها في البرلمان طلبت تأجيل الانتخابات لمدة عام، أو تأجيلها لمدة معينة في المناطق المحررة من قبضة داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك.

وكان مجلس النواب قد أجل الاربعاء عقد جلسته إلى الخميس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، نتيجة عدم حضور نواب كتلتي التحالف الكردستاني واتحاد القوى.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) نقلا عن مصادر مطلعة أن 144 نائبا وقعوا على طلب لتأجيل الانتخابات، وأضافت أن "الطلب سيدرج في جلسة البرلمان الخميس عبر التصويت السري".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد شدد في مؤتمر صحافي الثلاثاء على رفضه المطلق لتأجيل الانتخابات، وقال إنها ستجري في موعدها المحدد.