العراق يطرح مواقع نفطية مع دول مجاورة للاستثمار

أعلنت وزارة النفط العراقية الاثنين طرح 11 رقعة استكشافية نفطية جديدة مع دول مجاورة للاستثمار، وفق آلية عقود الخدمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إن المواقع التي ستعرض للاستثمار تقع على الحدود مع الكويت وإيران وواحدة منها في مياه الخليج.

وأضاف جهاد أن 15 شركة عالمية ستتنافس على تطوير وتأهيل الرقع الاستكشافية خلال مؤتمر يقام الخميس المقبل.

وكان العراق قد وقع خلال جولات التراخيص سابقة عقودا بمليارات الدولارات مع شركات عالمية لتطوير حقول نفطية ضخمة في جنوب ووسط العراق، سعيا منه لرفع معدلات الانتاج.