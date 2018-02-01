خطة لمضاعفة إنتاج حقل مجنون

قال مسؤول تنفيذي في قطاع النفط الخميس إن العراق يخطط لمضاعفة إنتاج حقل مجنون النفطي العملاق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس اللجنة الفنية لتطوير الحقل أحمد عبد الرزاق القول إن الزيادة ستجعل إنتاج النفط في الحقل يرتفع إلى 450 ألف برميل يوميا، بدلا من 240 ألف برميل في الوقت الحالي.

وأضاف أن شركة نفط البصرة المملوكة للدولة تدرس حاليا عروضا من ثلاث شركات للخدمات النفطية لبناء "محطة سطحية جديدة" لتعزيز الإنتاج من الحقل الواقع في جنوب العراق.

وتتسلم شركة نفط البصرة مسؤولية تشغيل حقل مجنون من شركة "شل" النفطية التي أعلنت نيتها الانسحاب من الحقل بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل.