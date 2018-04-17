العراق.. المؤبد لفرنسية

أصدرت محكمة عراقية الثلاثاء حكما بالسجن المؤبد بحق الفرنسية جميلة بوطوطعو إثر إدانتها بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وقالت بوطوطعو البالغة 29 عاما، وهي تقف داخل قفص الاتهام، إنها من أصل جزائري و"اعتنقت الإسلام بعد أن كانت مسيحية".

وأكدت أنها غادرت فرنسا مع زوجها "الذي كان مغني موسيقى الراب"، وأضافت أنهما كانا في زيارة سياحية لتركيا عندما تلقى زوجها اتصالا من رجل يدعى القرطبي نقلها مع أطفالها لاحقا إلى مخبأ داخل قبو قبل نقلهم إلى العراق عبر سورية.

وكان القضاء العراقي قد أصدر في شباط/فبراير، حكما بالسجن سبعة أشهر على فرنسية في الـ27 من عمرها تدعى ميلينا بوغدير بعد إدانتها بدخول العراق "بطريقة غير شرعية"، في حكم متساهل يتناقض مع التشدد ضد المتهمين بالانتماء لداعش.