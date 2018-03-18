إحباط محاولة لاستهداف زائري الهادي

أعلنت السلطات العراقية الأحد إحباط هجوم لتنظيم داعش كان يستهدف الزائرين المحتفلين بذكرى وفاة الإمام علي الهادي في سامراء.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان إن "قوات أمنية عراقية تمكنت خلال عملية استباقية من الوصول إلى موقعين في مناطق سيد غريب وجزيرة سامراء، عمل عناصر داعش على إعدادهما وتجهيزهما لغرض استهداف الزائرين".

وأضاف البيان أن "الموقعين كانا يحويان قنابل هاون وأكداس عتاد وعبوات ناسفة ومواد أولية للإسعافات"، مشيرا إلى أن "هذين الموقعين يعودان لما يسمى ولاية شمال بغداد في تنظيم داعش".

وبالرغم من إعلان العراق رسميا في كانون الأول/ديسمبر الماضي هزيمة تنظيم داعش، لا تزال بعض فلول التنظيم تنشط في جيوب تشن منها هجمات تستهدف قوات الأمن العراقية ومدنيين.