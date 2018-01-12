العراق يختار 26 شركة للمنافسة على امتيازات نفط وغاز جديدة

قالت وزارة النفط الجمعة إن 26 شركة تأهلت للمنافسة على امتيازات نفط وغاز في مناطق حدودية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن خمس شركات تأهلت في الآونة الأخيرة للمشاركة في جولة تقديم العروض إلى جانب 21 شركة أخرى، وقع عليها الاختيار بالفعل في وقت سابق.

وسيتم إكمال شروط تقديم العروض في موعد أقصاه نهاية أيار/مايو المقبل، وسيقام حفل فتح العروض بعدها بثلاثة أسابيع.

ودعا العراق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الشركات الأجنبية للمنافسة على عقود للتنقيب عن احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في تسعة امتيازات جديدة تقع قرب الحدود مع الكويت وإيران وأخرى ضمن المياه الإقليمية العراقية في الخليج.