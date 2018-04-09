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العراق

الأولى منذ 16 عاما.. العراق يستضيف مباراة رسمية لكرة القدم

فريق الزوراء العراقي لكرة القدم-أرشيف

يشهد ملعب مدينة كربلاء الثلاثاء إقامة المباراة الدولية الرسمية الأولى في العراق منذ نحو 16 عاما، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح للبلاد باستضافة المباريات الدولية على أراضيه.

وتعود أجواء التشجيع إلى العراق عندما يستضيف نادي الزوراء، بطل الدوري العراقي، نظيره اللبناني العهد، في إطار منافسات الدور الأول لكأس الاتحاد الآسيوي.

مباراة الثلاثاء هي الأولى للزوراء أمام جمهوره وعلى أرضه منذ عام 2002. ويأمل الفريق تخطي ضيفه العهد ومشاركته في صدارة المجموعة الثانية، قبل أن يستقبل المنامة البحريني الاثنين المقبل في لقاء مؤجل.

ويشكل جمهور الزوراء قاعدة جماهيرية عريضة للفريق لا تقتصر على بغداد، بل تمتد إلى معظم محافظات العراق من أجيال عدة ارتبطت ذاكرتها بنجوم الفريق الكبار أمثال الرئيس السابق للنادي أحمد راضي ورئيسه الحالي فلاح حسن.

وكان الاتحاد الدولي قد سمح للعراق في آذار/مارس الماضي، باستضافة مباريات دولية رسمية في مدن البصرة وكربلاء وأربيل، فيما رفض في الوقت الراهن طلب إقامة مباريات ودية في بغداد.

ويقول عضو الإدارة والمتحدث الإعلامي للزوراء عبد الرحمن رشيد "لقد انتظرنا طويلا هذا الحدث الكروي كي يخوض الفريق مبارياته بين أنصاره، سئمنا كثيرا من رحلات التنقل المستمرة التي ارهقت اللاعبين والنادي".

وأضاف أن كون الزوراء هو أول فريق يخوض مباراة رسمية يعد موضع "فخر" للفريق.

وسيكون ملعب كربلاء الذي يتسع لـ30 ألف متفرج مسرحا لإقامة مباراتي فريق القوة الجوية العراقي ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمام المالكية البحريني والسويق العماني في 17 و24 من الشهر الجاري.

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