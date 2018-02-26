الموت يغيب عالم الاجتماع العراقي فالح عبد الجبار

توفي الاثنين عالم الاجتماع العراقي فالح عبد الجبار عن عمر يناهز 72 عاما في العاصمة اللبنانية بيروت.

ووثقت قناة الحرة آخر لحظات الراحل الذي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال استضافته في برنامج "العراق في قرن" الذي يبث على قناة "الحرة عراق"، إذ اعتذر عن عدم إكمال المقابلة وقبل أن يغمى عليه وينقل إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لتلقي الاسعافات الأولية، لكنه فارق الحياة بعدها بفترة قليلة.

تعرض عالم الاجتماع العراقي فالح عبد الجبار الى وعكة صحية مفاجئة خلال استضافته اليوم من بيروت في برنامج "العراق في قرن" الذي تنتجه قناة الحرة عراق pic.twitter.com/gKsKCmBbDt — الحرة عراق (@AlhurraIraq) February 25, 2018

ولد عبد الجبار في بغداد عام 1946، وغادر العراق عام 1978 وعمل أستاذا وباحثا في علم الاجتماع في جامعة لندن.

وشغل الراحل العديد من المواقع الأكاديمية المهمة، كان آخرها مدير معهد الدراسات العراقية في بيروت، وعمل سابقا محاضرا في إحدى الجامعات في لندن، كما قاد مجموعة بحث المنتدى الثقافي العراقي في كلية بيركبيك التابعة لجامعة لندن منذ عام 1994.

وعمل مديرا للبحث والنشر في مركز الدراسات الاجتماعية للعالم العربي ومقرها في نيقوسيا وبيروت للفترة بين عامي 1983-1990.

#فالح_عبد_الجبّار

باحث سخر عمره كله للمعرفة والبحث

وكافح من أجل عراق حر وديموقراطي

رحمه الله، وعزائي لزوجته الباحثة فاطمة محسن

لست وحدك من فقد عزيزا ، الكل يفقده ويعزي فيه — عبدالله الغذامي (@ghathami) February 26, 2018

ويعتبر عبد الجبار من أهم علماء الاجتماع العرب المتخصصين في دراسة الفكر السياسي والاجتماعي في الشرق الأوسط، وتناولت أعماله موضوعات الدين ودور القانون والصراع الديني والمجتمع المدني.

يتحدث اللغتين الإنكليزية والألمانية، بالإضافة إلى لغته الأم، من أشهر كتبه التي قدمها طوال مسيرة بحثية طويلة:

-العمامة و الأفندي

-ما بعد ماركس

-التوتاليتارية

-الدولة والمجتمع المدني في العراق

-معالم العقلانية والخرافة في الفكر العربي

-بنية الوعي الديني والتطور الرأسمالي

-المقدمات الكلاسيكية لنظرية الاغتراب

أما كتبه الصادرة باللغة الإنكليزية فمن أبرزها "الحركة الشيعية في العراق 2003" و"القبائل والسلطة في الشرق الأوسط" و"آيات الله والصوفيون والأيديولوجيون".