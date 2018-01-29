البرلمان يرفع عقوبات اتحادية عن مصارف كردستان

رفع البرلمان في جلسة عقدها الاثنين العقوبات المتعلقة بالتعاملات المصرفية التي كانت مفروضة منذ عدة أشهر على البنوك في إقليم كردستان.

وحسب القرار الذي أقره المشرعون، فإن البنك المركزي أنشأ فرعا تابعا له في إقليم كردستان بعد أن تم إلغاء الفرع السابق الذي كان يخضع لوزارة المالية في الإقليم.

وجاء في القرار أيضا أن حكومة إقليم كردستان تعهدت بالالتزام بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان البنك المركزي قرر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وقف تعاملاته المالية والمصرفية مع أربعة مصارف أهلية خاصة تتخذ من كردستان مقرا رئيسيا لها، ردا على استفتاء تقرير المصير الذي جرى في الإقليم في أيلول/ سبتمبر الماضي.