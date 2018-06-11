الحديثي: قرار إعادة الانتخابات يخص المحكمة الاتحادية فقط

قال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي الاثنين إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار/مايو الماضي.

وأضاف الحديثي في تصريح لوكالة رويترز إن القرار "تختص به المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى"، وذلك في معرض تعليقه على دعوة رئيس البرلمان المنتهية ولايته سليم الجبوري لإعادة الانتخابات.

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وأقر البرلمان إجراء فرز يدوي للأصوات بعدما قالت عدة أحزاب إن التصويت شابه تزوير.

واندلعت الأحد النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع يضم نصف الصناديق من العاصمة.