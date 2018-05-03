شاب عراقي يستغل الدعاية الانتخابية للتصالح مع حبيبته

أطلق شاب عراقي يدعى حيدر جعفر حملة دعائية لقائمته بالتزامن مع استعداد العراقيين للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 12 أيار/مايو الجاري.

لكن قائمة جعفر التي أطلق عليها اسم "الحب والوفاء" ليست قائمة انتخابية، بل هي وسيلة ابتكرها الشاب "العاشق" كما يسميه العراقيون، للتصالح مع حبيبته.

ونشر حيدر جعفر ملصقات دعائية في شوارع بغداد قبل يومين، بعد أن بدا أن خلافا وقع بينه وبين حبيبته، في محاولة منه للتعبير عن حبه.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة "كلنا حيدوز" لدعم حيدر الذي وضع اسمه في القائمة على شكل "حيدوز- أسوز" ويبدو أن هذا إشارة إلى اسمه واسم حبيبته.

وكتب حيدر على أحد ملصقاته الدعائية أبياتا شعرية للتغزل بحبيبته "أنت يا امرأة على شاكلة وطن.. مشبوهة كل بوصلة لا تشير إلى عينيك"، فيما اختار الرقم 2 ليشير إلى تسلسله في القائمة، في إشارة إلى أن حبيبته تبقى هي المرشح رقم واحد على ما يبدو.