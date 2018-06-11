العراق.. حريق صناديق الاقتراع بفعل فاعل

قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الاثنين إن الحريق في مخازن مفوضية الانتخابات التي ضمت صناديق اقتراع في بغداد، كان متعمدا.

وأضاف أن التحقيقات الأولية عن أسباب الحريق الذي اندلع الأحد تشير من دون شك إلى أن الحريق تم "بفعل فاعل"، موضحا أنه يتابع التحقيقات بشكل مباشر مع فرق الأدلة الجنائية.

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وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين اوقفوا عن العمل.

وزاد الحريق الشكوك في نزاهة الانتخابات وقوض ثقة الناخبين، خصوصا أنه جاء بعد ادعاءات بالتزوير.