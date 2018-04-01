هزة أرضية جديدة في العراق

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجة على مقياس ريختر خمس محافظات عراقية الأحد.

وشعر سكان العاصمة بغداد وبعض مدن محافظة ديالى القريبة من الحدود الإيرانية بالهزة، وكذلك في أربيل والسليمانية وكركوك.

ووفقا لتقرير نشرته هيئة الانواء الجوية العراقية فأن مركز الهزة الأرضية كان في مدينة سربيل زهاب في إيران التي تبعد 39 كيلومترا عن مدينة خانقين العراقية.

ولم تسجل خسائر بشرية أو مادية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وشهد العراق خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الحوادث المماثلة، كان أعنفها الزلزال الذي وقع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وبلغت قوته 7.2 على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل ثمانية أشخاص وإصابة عشرات آخرين، حسب وزارة الصحة العراقية.