قصر لصدام يصبح مقرا لجامعة أميركية

أعلنت السلطات العراقية الخميس أنها بصدد تحويل أحد قصور رئيس النظام السابق إلى مقر للجامعة الأميركية في بغداد، من المقرر أن تفتح أبوابها هذا العام.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن مسؤول رفيع في وزارة المالية قوله إن دائرة عقارات الدولة خصصت قصر الرضوانية والمساحة المحيطة به لغرض إنشاء مبنى الجامعة الأميركية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت الشهر الماضي أن العام الدراسي المقبل سيشهد افتتاح الجامعة الأميركية في بغداد والتي ستضم كليات العلوم الطبية والعلوم والآداب والعلوم السياسية العالمية وإدارة الأعمال.

وتضم منطقة الرضوانية الواقعة غربي العاصمة العراقية والقريبة من مطار بغداد الدولي مجمعا للقصور الرئاسية ومبان حكومية كانت تستخدمها الأجهزة الأمنية في زمن النظام السابق.