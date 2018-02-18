دفعة جديدة من مقاتلات F-16 للعراق العام المقبل

قال نائب قائد قوات التحالف الدولي الميجر جنرال أندرو كروفت إن العراق سيتسلم 13 طائرة من طراز F-16 في غضون العام المقبل على الأرجح، ليرتفع مجموع الطائرات من هذا الطراز التي يملكها العراق إلى 34.

وأضاف كروفت في تصريح لقناة "الحرة" أن القوة الجوية العراقية باتت أكثر قدرة الآن على القضاء على التنظيمات الإرهابية عبر استخدام هذه الطائرات.

وأكد أن التحالف الدولي سيعمل على تعزيز قدرات القوة الجوية العراقية، وتدريبها كي تتمكن من تدريب طيارين جدد لاستخدام الـ F-16.

وتابع القائد العسكري الأميركي أن هناك طيارين عراقيين يتلقون دروسا في قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، فضلا عن التدريب في مجال هندسة الطيران.

وأشار إلى أن التحالف لا يزال يستخدم طائرات استطلاع متطورة في العراق، لضمان توفير الدعم الضروري للقوات العراقية.

وبين كروفت أن التحالف الدولي سيواصل دعم القوات العراقية لضمان عدم عودة تنظيم داعش أو ظهور منظمات متشددة جديدة.

وأعلن العراق في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي انتهاء الحرب ضد داعش بعد سيطرة القوات العراقية على الحدود مع سورية بالكامل، وتحرير المدن التي احتلالها التنظيم في السنوات الماضية.