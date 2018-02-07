في الموصل.. 750 ألف طفل يفتقرون لخدمات صحية أساسية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأربعاء إن نحو 750 ألف طفل في الموصل والمناطق المحيطة يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، بعد مرور سبعة أشهر على طرد مسلحي تنظيم داعش من المدينة.

وأفاد بيان لليونيسف بأن أقل من 10 في المئة من المرافق الصحية في محافظة نينوى "تعمل بكامل طاقتها، فيما تستنزف طاقات تلك القليلة العاملة منها إلى أقصى الحدود".

نحو 750,000 طفلاً في ال #موصل والمناطق المحيطة في #العراق بها يكافحون للحصول على الخدمات الصحية الأساسية. #أطفال_تحت_القصف pic.twitter.com/W1oNkVLHS8 — UNICEF Iraq يونيسف (@UNICEFiraq) February 7, 2018

وناشدت يونيسف الجهات المانحة توفير 17 مليون دولار للمساعدة في إعادة بناء المرافق الصحية في العراق.

ومن المقرر أن تستضيف الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق الدولي بين 12 و14 شباط/ فبراير الجاري.

وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة إلى 100 مليار دولار على الأقل للمساعدة في إعادة بناء المنازل والمتاجر والبنية التحتية في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش.