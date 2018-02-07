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العراق

في الموصل.. 750 ألف طفل يفتقرون لخدمات صحية أساسية

أطفال يقفون خلف سياج حديدي في مخيم حسن شام للنازحين شرق الموصل/وكالة الصحافة الفرنسية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأربعاء إن نحو 750 ألف طفل في الموصل والمناطق المحيطة يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، بعد مرور سبعة أشهر على طرد مسلحي تنظيم داعش من المدينة.

وأفاد بيان لليونيسف بأن أقل من 10 في المئة من المرافق الصحية في محافظة نينوى "تعمل بكامل طاقتها، فيما تستنزف طاقات تلك القليلة العاملة منها إلى أقصى الحدود".

وناشدت يونيسف الجهات المانحة توفير 17 مليون دولار للمساعدة في إعادة بناء المرافق الصحية في العراق.

ومن المقرر أن تستضيف الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق الدولي بين 12 و14 شباط/ فبراير الجاري.

وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة إلى 100 مليار دولار على الأقل للمساعدة في إعادة بناء المنازل والمتاجر والبنية التحتية في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش.

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