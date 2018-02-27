السفير السعودي في بغداد: سنقدم الخدمات القنصلية قريبا

قال السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري إن بلاده ستستأنف تقديم الخدمات القنصلية عبر سفارتها في بغداد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وذكر الشمري في تصريح لـ"راديو سوا" أن القنصلية السعودية ستبدأ بمنح تأشيرات الدخول للعراقيين الراغبين في زيارة المملكة لأداء فريضة الحج أو العمرة أو باقي الزيارات.

وتابع أن الإجراء يهدف إلى تسريع حصول العراقيين على تأشيرات الدخول إلى السعودية، بعد أن كانوا يضطرون إلى الحصول عليها من قنصليات سعودية في دول مجاورة.

وشهدت العلاقات بين بغداد والرياض تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة، إذ اتفق الجانبان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية وزيادة التعاون الاقتصادي.

وأعادت السعودية فتح سفارتها رسميا في العراق في كانون الأول/ديسمبر 2015 بعد نحو 25 عاما على إغلاقها بسبب اجتياح نظام صدام حسين الكويت عام 1990.