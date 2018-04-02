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تنسيق أمني بين العراق وبعض دول المنطقة

وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي

قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الاثنين إن بغداد تنسق مع عدة دول مجاورة لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل العناصر المسلحة من وإلى العراق.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأعرجي قوله إن هناك تعاونا بين العراق والسعودية والكويت والأردن من أجل مسك وتأمين الحدود.

وأضاف في تصريحات من كربلاء، أن مرحلة ما بعد تنظيم داعش تتطلب مسك الحدود وتفعيل الدور الاستخباراتي وفتح التعاون مع جميع الدول.

وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر الماضي تحقيق النصر النهائي على تنظيم داعش، إلا أن بعض فلول التنظيم ظهرت في الآونة الأخيرة في بعض المناطق الصحراوية القريبة من الحدود مع الأردن وسورية والسعودية.

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