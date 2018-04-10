الصدر: مستعد للتوسط بين الرياض وطهران

قال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الثلاثاء إنه مستعد للتوسط لتخفيف حدة التوتر بين السعودية وإيران.

وأشار الصدر في رد على تساؤل ورد له من أحد أتباعه، إلى أن "التوتر السياسي بين الرياض وطهران يعود "بأجواء سلبية على العراق".

وأضاف أن الدافع من وراء هذه الخطوة هو "حلحلة بعض الأمور بين الطرفين ولو بشكل تدريجي، من أجل مصلحة العراق".

وتشهد العلاقات بين الرياض وطهران توترا ملحوظا نتيجة تباين المواقف بشأن عدد من الملفات بالمنطقة، أبرزها الأزمة السورية، حيث تدعم طهران نظام بشار الأسد فيما تقف السعودية في صف الفصائل المعارضة.

كما أن للجانبين تحالفات مختلفة في اليمن حيث يتبادل الطرفان الأدوار، إذ تدعم الرياض حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وتساند طهران الحوثيين.

يذكر أن مقتدى الصدر كان قد زار السعودية العام الماضي والتقى هناك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كما أنه يتمتع بعلاقات طيبة مع إيران.