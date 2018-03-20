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أول منتخبان عربيان يلعبان في البصرة بعد قرار رفع الحظر

الجمهور العراقي في ملعب جذع النخلة في البصرة

تنطلق الأربعاء منافسات بطولة الصداقة الدولية لكرة القدم والتي يحتضنها ملعب جذع النخلة في البصرة بمشاركة منتخبات العراق وقطر وسورية.

وتأتي البطولة بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الحظر المفروض على إقامة المباريات الرسمية داخل العراق منذ سنوات.

ووصل الثلاثاء منتخب قطر إلى البصرة، ويستعد للعب مباراة افتتاح البطولة أمام العراق الأربعاء في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 ت غ).

وكانت آخر مباراة لعبها المنتخب القطري في العراق في شباط/ فبراير 1989 خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 1990، وأقيم اللقاء على ملعب الشعب الدولي وانتهى بالتعادل بهدفين.

ويواجه المنتخب القطري في المباراة الثانيةالمقررة السبت المقبل نظيره السوري، فيما تختتم البطولة بلقاء يجمع العراق مع سورية الثلاثاء المقبل.

وقبيل انطلاق البطولة بأيام قليلة أطلق ناشطون عراقيون وسم "كلش هلا" على تويتر للتعبير عن ترحيبهم بالمنتخبين القطري والسوري.

يذكر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو كان قد أعلن الجمعة السماح للعراق باستضافة المباريات الدولية الرسمية في أربيل والبصرة وكربلاء، منهيا بذلك حظرا استمر لأعوام.

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