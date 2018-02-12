مؤتمر إعادة إعمار العراق ينطلق في الكويت

انطلقت في الكويت الاثنين أعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق الرامي لجمع أموال من المانحين الدوليين لدعم جهود عملية بناء المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش.

وتستضيف الكويت أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام بحضور عشرات الدول ومئات المنظمات والشركات ورجال الأعمال.

ويراهن العراق على الدول المانحة وخصوصا القطاع الخاص للحصول على تعهدات مالية ضخمة.

ويخصص اليوم الأول للخبراء في مجال إعادة الإعمار وللمنظمات غير الحكومية، واليوم الثاني للقطاع الخاص، واليوم الأخير لإعلان المساهمات المالية للدول المشاركة.

وتعهدت منظمات دولية غير حكومية مع أعمال بدء المؤتمر بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 330 مليون دولار.

كلفة الإعمار قد تتجاوز 88 مليار دولار

وقال مدير "صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية" مصطفى الهيتي إن "العراق بدأ أولى خطوات إعادة الإعمار، إلا أنه لم يتمكن من انجاز سوى واحد في المئة منها حتى الآن".

وأشار الهيتي في كلمة في أولى جلسات المؤتمر إلى "وجود 2.5 مليون نازح بحاجة للمساعدة، وإلى وجود نحو 138 ألف منزل متضرر، فيما لحق الدمار بأكثر من نصف هذا العدد جراء الحرب مع تنظيم داعش".

من جهته قال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي إن بلاده بحاجة إلى 88.2 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته الحرب، فيما أشار مدير عام وزارة التخطيط العراقية قصي عبد الفتاح إلى أن إعادة إعمار العراق تتطلب جمع 22 مليار دولار بشكل عاجل، و66 مليار دولار أخرى على المدى المتوسط.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد توقع في كانون الثاني/يناير الماضي أن يكلف المشروع الضخم لإعادة إعمار البلاد 100 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يأمل العراق أن يجمعه من مؤتمر الكويت.

وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن "مؤتمر الكويت يوفر منبرا رئيسيا لإعادة التأكيد على أهمية العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للنازحين العراقيين، وكذلك لجمع الموارد لدعم جهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف".

وقال ممثل المنظمة في العراق برونو جيدو "نحن نتحمل مسؤولية جماعية في مواصلة دعم العراق في هذه المرحلة الحاسمة ويجب أن لا نترك شعب العراق في وضع حرج".

At the #KuwaitConference for Reconstruction in Iraq, .@UNICEF and .@UNHABITAT are appealing for firm commitments to restore basic infrastructure and services for children.#RebuildIraq pic.twitter.com/DWSjnKV8Ez — UNICEF Iraq يونيسف (@UNICEFiraq) February 12, 2018

وناشدت منظمة يونيسف الدول المشاركة في مؤتمر الكويت الالتزام بدعم استعادة الخدمات الأساسية للأطفال في العراق.

الحرب ضد تنظيم داعش

وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر إعادة اعمار العراق، يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الثلاثاء اجتماعا في الكويت بحضور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان.

وعشية الاجتماع، وصل لودريان إلى بغداد للتباحث مع المسؤولين العراقيين حول إعادة الإعمار وضمان الاستقرار في العراق.

وقال لودريان عند وصوله إلى المطار إنه جاء للتعبير عن دعم فرنسا لجهود إعادة الإعمار.

وأضاف "سنكون دائما إلى جانبكم كما فعلنا لدى مشاركتنا في التحالف الدولي، وسنكون كذلك خلال مرحلة إعادة الإعمار".

وسيناقش الاجتماع آخر مستجدات الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وسورية، إضافة إلى جهود التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب في العالم، حسب وكالة الأنباء الكويتية.