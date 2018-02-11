التخطيط العراقية: هذه كلفة الأضرار في المناطق المحررة

تستضيف الكويت الاثنين مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق، وذلك بعد نحو شهرين من استعادة القوات العراقية جميع الأراضي وتحقيق النصر العسكري على تنظيم داعش.

وسيقدم العراق خلال المؤتمر رؤيته لخطط إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية والدمار الذي خلفه داعش، تتضمن مشاريع ومناطق مختلفة، حيث قدرت وزارة التخطيط كلفة الأضرار بين 80 إلى 90 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ"راديو سوا" إن قطاع الإسكان كان الأكثر تضررا، بمبالغ قدرت بـ 15 مليار دولار.

وأضاف أن وزارة التخطيط أعدت مسحا كاملا شمل قطاعات البنى التحتية والطاقة والتربية والصحة والبيئة والزراعة.

ولفت الهنداوي إلى أن محافظة صلاح الدين كانت الأكثر تضررا في مجال الكهرباء، فيما احتلت محافظة نينوى المرتبة الأولى بحجم الأضرار التي لحقت بقطاع السكن.

ومن المقرر أن تستضيف الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق الدولي بين 12 و14 شباط/ فبراير الجاري، وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة إلى 100 مليار دولار على الأقل للمساعدة في إعادة بناء المنازل والمتاجر والبنية التحتية في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش.

وكان داعش قد سيطر في منتصف عام 2014 على أجزاء واسعة من العراق شملت معظم مناطق محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وأجزاء من محافظات ديالى وكركوك وبغداد وبابل، قبل أن تبدأ القوات العراقية عملية واسعة النطاق ومتعددة المحاور انتهت بالقضاء على التنظيم وفرار من تبقى من عناصره.