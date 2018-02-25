العراق.. أحكام بإعدام تركيات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الأحد أحكاما بإعدام 15 امرأة تركية إثر إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم داعش.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن حكما بالسجن المؤبد صدر أيضا بحق مواطنة تركية أخرى مدانة بالتهمة ذاتها.

وأصدر القضاء العراقي خلال الأسابيع الماضية أحكاما عدة بحق نساء من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي أصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام على مواطنة ألمانية من أصول مغربية بتهمة الانتماء لداعش، في حكم هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق أوروبية.

وتقول الحكومة العراقية إن جميع "الإرهابيين" الأجانب بمن فيهم النساء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي.