مقتل أفراد أمن عراقيين قرب الحدود مع الأردن

أفاد مراسل قناة "الحرة" بأن سبعة من عناصر شرطة الحدود قتلوا على الطريق الدولي الذي يربط العراق مع الأردن.

وقال المراسل إن جميع القتلى من محافظة ذي قار وقتلوا بعد استهدافهم من قبل عناصر تنظيم داعش في منطقة الرطبة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وأعلنت السلطات العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي استعادة السيطرة على جميع مدن محافظة الأنبار من قبضة تنظيم داعش الذي سيطر على معظم مناطق المحافظة في 2014.

لكن عناصر التنظيم لا يزالون يشنون هجمات بين الفينة والأخرى تستهدف قوات الأمن العراقية في بعض المناطق، مستغلين المساحات الصحراوية الشاسعة التي تمتد بها أراضي محافظة الأنبار.