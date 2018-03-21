هذا عدد المحكومين بالإرهاب في العراق

يحتجز العراق ما لا يقل عن 19 ألف شخص بتهمة الانتماء لتنظيم داعش أو غيره من المنظمات الإرهابية، حكم على أكثر من ثلاثة آلاف منهم بالإعدام، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.

وتنقل الوكالة عن مسؤول عراقي رفض الإفصاح عن أسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، قوله إن أكثر من 27800 شخص معتقل في العراق، فيما يعتقد بوجود آلاف آخرين محتجزين في سجون تابعة للشرطة الاتحادية والاستخبارات العسكرية والقوات الكردية.

وحددت أسوشييتد برس وجود أكثر من ثمانية آلاف من السجناء أدينوا بتهم متصلة بالإرهاب منذ بداية عام 2013، وفقا لمعلومات حصلت عليها من جهاز المخابرات في بغداد.

ويحتجز نحو 11 ألف شخص آخرين في سجون تابعة لاستخبارات وزارة الداخلية يخضعون للتحقيق أو بانتظار تقديمهم للمحاكمة.

وتثير هذه الأرقام الكبيرة وسرعة الإدانة القضائية المخاوف بشأن حالات الإساءة في تطبيق العدالة واحتمال أن يتم استغلال ذلك في تجنيد متشددين من داخل السجون لبناء شبكات متطرفة جديدة، وفقا لأسوشييتد برس.