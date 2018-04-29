أحكام بحق روسيات في العراق

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية الأحد أحكاما بالسجن المؤبد بحق 29 أجنبية بينهن 19 من روسيا، بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم داعش.

ومن بين النساء أيضا مواطنات من أذربيجان وطاجيكستان، وتمت إدانتهن وفقا لقانون مكافحة الإرهاب العراقي.

ودخلت النساء إلى قفص الاتهام ومعظمهن برفقة أطفال صغار، ووجه لهن القاضي أسئلة تتعلق بكيفية دخول العراق، وإذا كانت الواحدة منهن تتسلم كفالة من عناصر تنظيم داعش بعد مقتل أزواجهن.

وقالت غالبيتهن إنهن لم يعلمن بوجودهن داخل العراق إلا بعد فترة زمنية.

وقال القاضي إن إحدى المتهمات من روسيا اسمها ماريانا وكانت تحمل طفلا صغيرا، أكدت حسب اعترافاتها أنها مسيحية اعتنقت الإسلام مع زوجها الذي قتل بغارة شنتها طائرات التحالف الدولي في الموصل.

وحسب ماريانا، فإنها ذهبت إلى تركيا للعيش هناك، لكن زوجها قال لها إن "المعيشة مكلفة في تركيا.. فانتقلنا لكنني لم أعرف اننا في العراق".

وصدرت في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية أحكام مختلفة بينها الإعدام، طالت نساء أجنبيات أدينن بالانتماء إلى تنظيم داعش وتوفير الدعم اللوجستي له.