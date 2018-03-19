بغداد تبدأ بدفع رواتب موظفي كردستان

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن وزارة المالية الاتحادية أطلقت الاثنين رواتب جميع موظفي إقليم كردستان بضمنهم عناصر البيشمركة.

وذكر العبادي في تغريده أن الحكومة العراقية مستمرة في عمليات التدقيق، لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها.

وزارة المالية الاتحادية تطلق رواتب جميع موظفي اقليم كردستان بضمنهم البيشمركة مع التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب الى مستحقيها

The federal Finance Ministry paid all salaries of employees of Kurdistan region including Peshmerga. Auditing ongoing to ensure transparency — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) March 19, 2018

من جهتها قالت سلطات اقليم كردستان إن المبلغ الذي استلمته أربيل بلغ

أكثر من 317 مليار دينار عراقي (267 مليون دولار).

وقالت وزارة المالية في حكومة الإقليم إنها "ستصرف رواتب وزارات الصحة والتربية والبلديات والداخلية وشؤون الشهداء وعائلات الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين والمالية ودائرة الجنسية، وبقية الوزارات يومي الاثنين والثلاثاء".

ويعاني موظفو إقليم كردستان منذ عدة أشهر أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة عدم استلام رواتبهم بعد الخلافات التي اندلعت بين بغداد وأربيل على خلفية إجراء الإقليم استفتاء حق تقرير المصير في أيلول /سبتمبر الماضي.