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العراق

بغداد تبدأ بدفع رواتب موظفي كردستان

حيدر العبادي

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن وزارة المالية الاتحادية أطلقت الاثنين رواتب جميع موظفي إقليم كردستان بضمنهم عناصر البيشمركة.

وذكر العبادي في تغريده أن الحكومة العراقية مستمرة في عمليات التدقيق، لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها.

من جهتها قالت سلطات اقليم كردستان إن المبلغ الذي استلمته أربيل بلغ
أكثر من 317 مليار دينار عراقي (267 مليون دولار).

وقالت وزارة المالية في حكومة الإقليم إنها "ستصرف رواتب وزارات الصحة والتربية والبلديات والداخلية وشؤون الشهداء وعائلات الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين والمالية ودائرة الجنسية، وبقية الوزارات يومي الاثنين والثلاثاء".

ويعاني موظفو إقليم كردستان منذ عدة أشهر أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة عدم استلام رواتبهم بعد الخلافات التي اندلعت بين بغداد وأربيل على خلفية إجراء الإقليم استفتاء حق تقرير المصير في أيلول /سبتمبر الماضي.

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