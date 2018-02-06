أربيل تكشف عن احتجاز 4 آلاف تشتبه بانتمائهم لداعش

أعلنت حكومة إقليم كردستان الثلاثاء أنها تحتجز قرابة أربعة آلاف شخص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، بينهم أجانب.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم ديندار زيباري إن قوات الأمن الكردية اعتقلت نحو 2500 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم خلال الفترة بين عامي 2014 و2017.

وأضاف أن 1000 شخصا سلموا أنفسهم لقوات البيشمركة مع بدء عمليات تحرير الحويجة، خوفا من القوات العراقية التي حررت المدينة في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأشار زيباري إلى أن هناك 350 شخصا اعتقلوا في كركوك، وتم نقلهم فيما بعد إلى سجون قوات الأمن الكردية مع دخول القوات العراقية إلى المدينة.

وفي ما يتعلق بالأجانب الذين يشتبه في انتمائهم إلى داعش، لفت المسؤول الكردي إلى أن "بعضا منهم تم تسليمه إلى دولته، بينهم صحافي سلم إلى القنصلية اليابانية في أربيل، وآخر إلى القنصلية الأميركية".

وطالبت الحكومة الاتحادية إقليم كردستان مرات عدة بتسليم هؤلاء المعتقلين، إلا أن زيباري أشار إلى أن "هذا يجب أن يتم وفق تنسيق مشترك وبإشراف الأمم المتحدة".

وكان العراق أعلن في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي انتهاء الحرب ضد داعش بعد سيطرة القوات العراقية على المدن التي استولى عليها داعش وتأمين الحدود مع سورية بالكامل.