هجوم يستهدف مقر السفير الإيراني في النمسا

قالت الشرطة النمساوية إن رجلا بحوزته سكينا هاجم أحد الحراس أمام مقر إقامة السفير الإيراني عباد الله مولائي في فيينا، ما تسبب في مقتل المهاجم وإصابة الحارس.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية هارالد سوروس أن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما نفذ الهجوم قرابة الساعة 23.35 بالتوقيت المحلي، وأشار إلى أن دوافع المهاجم مجهولة حتى الآن.

وأشار سوروس إلى أن الحارس "استخدم في بادئ الأمر رذاذ الفلفل" ضد المهاجم قبل أن يفتح عليه لاحقا النار.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن الحارس المصاب يتحدر من مقاطعة تيرول، وقد تم نقله إلى المستشفى وهو مصاب بذراعه.

ووفقا للاستنتاجات الأولية، فإن الحارس "تصرف ضمن القواعد"، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وقد طلبت الشرطة تعزيزات إلى محيط البعثات الدبلوماسية في العاصمة النمساوية، التي تتواجد فيها الكثير من المنظمات الدولية.