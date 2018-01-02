الولايات المتحدة تدعو نظام طهران لاحترام حقوق المتظاهرين

أكدت الولايات المتحدة دعمها لحق الشعب الإيراني في التظاهر السلمي وتعاطفها معه لأنه "أكبر ضحايا نظام طهران"، داعية المجتمع الدولي إلى دعم حقوقه.

وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية للإعلام العربي ناثان تك في اتصال مع "راديو سوا" إن من الواضح أن المتظاهرين يعبرون عن عدم رضاهم عن فساد النظام وعدم وجود فرص اقتصادية ورغبتهم في مزيد من الحريات.

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وكرر المسؤول الأميركي تنديد واشنطن "بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ومغامرات النظام في دول مثل سورية والعراق واليمن"، وجدد الاستنكار الأميركي لدعم طهران لجماعات إرهابية مثل حزب الله وحماس.

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ارتفاع عدد القتلى في المظاهرات الإيرانية

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة للنظام إلى 20 مع إعلان التلفزيون الإيراني مقتل تسعة أشخاص مساء الاثنين في مظاهرات وسط البلاد.

وأفاد التلفزيون بأن ستة ممن وصفهم بمثيري الشغب قتلوا خلال هجوم على مركز للشرطة في مدينة قدري جان في محافظة أصفهان.

وشهد وسط طهران مساء الاثنين مظاهرة جديدة أيضا، فيما وصل عدد المعتقلين في العاصمة منذ السبت إلى 450 شخصا تقريبا.

خامنئي يتهم "أعداء إيران"

وفي أول تعليق على التظاهرات، اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي من وصفهم بأنهم "أعداء" إيران بالتآمر ضدها.

وقال خامنئي الثلاثاء إنه "في أحداث الأيام الأخيرة، اتحد الأعداء مستخدمين وسائلهم، المال والأسلحة والسياسة وأجهزة الأمن، لإثارة مشاكل".

وتبدو المظاهرات التي كانت المشاكل الاقتصادية في إيران أبرز عوامل انطلاقها الخميس الماضي، الأكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009.